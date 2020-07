365 Dni : Michelle Morrone (Massimo) confirme la suite !

Le film 365 Dni (ou 365 days) dérange... Si certains ne sont pas à l'aise avec sa ressemblance avec 50 Shades of Grey (50 Nuances de Grey) et ses scènes de sexe très explicites, d'autres accusent la réalisatrice, Barbara Białowąs, de faire l'apologie du viol avec son film. Un collectif a même lancé une pétition pour demander à Netflix de le retirer de son catalogue : "ce film dangereux et irrespectueux doit être supprimé de la plateforme Netflix." Un retrait qui n'est pas d'actualité d'autant plus qu'une suite de 365 Dni est en préparation.

Une suite de 365 Dni en préparation !

Alors que Netflix n'a encore rien annoncé sur le deuxième film, Michelle Morrone s'est occupé de confirmer l'info lors d'un échange avec les fans sur le site HalaHi : "nous allons tourner la deuxième partie", a confié l'interprète de Massimo avant de préciser que le tournage avait été décalé à cause de la pandémie de coronavirus : "on ne sait pas encore quand à cause du problème auquel le monde est confronté, le Covid-19, mais c'est sûr que nous allons le faire."

De leur côté, Maria Sieklucka (Laura Biel) et Magdalena Lamparska (Olga) ont expliqué que le tournage pourrait donc avoir lieu en 2021 : "nous ne pourrons pas tourner à l'étranger cette année à cause de la pandémie. Vous devrez être patient et attendre. Ce sera probablement l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement quant on pourra commencer à tourner."

Que se passe-t-il dans la suite ?

Si vous ne le saviez pas encore, 365 Dni est adapté de la saga littéraire de Blanka Lipińska. Du coup, que se passe-t-il dans la suite des livres ? Dans le deuxième livre, appelé Ten dzień (Ce jour en français), on découvre que Laura et sa BFF Olga ne sont pas mortes dans le tunnel : la chérie de Massimo a en réalité été enlevée par l'un de ses concurrents. Et alors que le bel italien fait tout pour la retrouver, Laura commence à tomber amoureuse de son (nouveau) ravisseur, mais va-t-elle quitter Massimo pour lui ? Massimo réussira-t-il à sauver sa petite amie, enceinte de lui ? On ne va pas tout vous dire tout de suite quand même 😉