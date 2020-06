365 Dni : Michele Morrone (Massimo) répond aux critiques sur son personnage

Christian Grey (Jamie Dornan) semble avoir vite été oublié. Depuis la mise en ligne le 7 juin dernier du film érotique 365 DNI (365 jours en français) adapté du roman de Blanka Lipińska, on n'entend parler que du beau Massimo Toricelli, riche mafieux sicilien dominateur qui séquestre Laura Biel et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Un succès international que son interprète, Michele Morrone, a encore du mal à réaliser.

Dans un live Instagram, l'acteur, mannequin et chanteur a tenu à remercier tous ses fans : "Je n'ai pas de mots pour vous remercier de tout l'amour que vous m'offrez, j'ai envie de tous vous prendre dans mes bras mais vous êtes trop nombreux ! Je ne peux même plus marcher dans la rue, c'est dingue !".

Michele Morrone répond aux critiques sur son personnage Massimo

Mais si son personnage fait fantasmer, il est également fortement controversé. Michele Morone a réagi à ces critiques et assuré que, s'il lui arrive de partager des photos aussi sexy que l'est Massimo sur Instagram, il n'est pas aussi dominateur que lui : "Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas le personnage que j'incarne. Je ne suis pas une personne aussi mauvaise, c'est juste un personnage". Outre certaines scènes de sexe malsaines et choquantes, certains accusent le film de banaliser le viol.