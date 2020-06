365 Dni "dangereux et irrespectueux" ? Une pétition demande le retrait du film de Netflix

Depuis sa mise en ligne le 7 juin dernier sur Netflix , 365 Dni (365 jours) rencontre un véritable succès sur la plateforme. Comparé à 50 shades of Grey, ce film érotique polonais basé sur le livre de Blanka Lipińska suit la relation entre Laura Biel et Massimo Toricelli, riche mafieux sicilien dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Mais alors que de nombreux(ses) téléspectateurs(trices) se sont pris à fantasmer sur le beau Massimo, d'autres ont été choqués par certaines scènes de sexe et ont accusé le film de faire l'apologie du viol.

365 Dni accusé de faire l'apologie du viol

L'association "Nous Toutes" a dénoncé le contenu du film : "@NetflixFR vous proposez dans votre catalogue le film 365 jours, classé dans la catégorie "Romantique". Pour info séquestrer une femme, la menacer, l'agresser sexuellement, la frapper et faire pression pour avoir des relations sexuelles ça n'a rien de romantique". Critiqué pour son personnage, Michele Morrone avait même été obligé de se justifier : "Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas le personnage que j'incarne. Je ne suis pas une personne aussi mauvaise, c'est juste un personnage".

Une pétition demande le retrait du film de Netflix

Un argumentaire repris par le collectif Soeurcières, qui a lancé une pétition sur change.org demandant le retrait du film du catalogue Netflix. "Ce film met en avant la culture du viol et en présentant cela comme quelque chose de romantique, il est irrespectueux vis-à-vis de toutes les victimes de violences sexuelles.", peut-on lire. "A aucun moment, la notion de consentement n'est respectée, les agressions sexuelles sont extrêmement nombreuses, l'agresseur menace à de nombreuses reprises sa victime de lui faire du mal si elle refuse de le laisser faire ce qu'il veut avec elle... Pire encore : lors d'une scène dans une boite de nuit, la jeune femme est victime d'une tentative de viol par un inconnu et s'ensuit alors un long discours dans lequel elle est accusée d'avoir provoqué cette attaque. Une victime n'est jamais responsable de son viol !". A l'heure où nous écrivons, elle a été signée par plus de 28 450 personnes. Pas sûr que cela soit suffisant pour convaincre Netflix...