365 Dni : un film copié sur 50 nuances de Grey ? La réalisatrice répond

Depuis sa mise en ligne le 7 juin dernier, 365 Dni (365 jours) rencontre un véritable succès et s'est placé à la première place des tendances sur la plateforme. Adapté du roman de Blanka Lipińska, le film érotique suit la relation entre Laura Biel et le beau Massimo Toricelli, riche mafieux sicilien dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Forcément, la comparaison avec 50 nuances de Grey et avec Christian Grey a vite été faite.

365 Dni copié sur 50 nuances de Grey ?

Dans une interview récente, la réalisatrice Bartek Cierlica a réagi à cette comparaison : "Je ne sais pas si je dois me sentir offensée ou flattée. Le film et le livre érotique écrit par Blanka Lipińska est basé sur une sorte de conte pour les femmes adultes et sur une interprétation moderne de La Belle et la Bête. L'histoire est, en certains points, proche de 50 nuances de Grey. Elles sont toutes les deux basées sur le même schéma, un riche et bel homme qui ouvre la porte à une nouvelle vie et à des expériences sexuelles pour l'héroïne. Mais, dans 365 Dni, l'héroïne est bien plus forte et émancipée que les filles des anciens contes. Chaque scène de sexe dans ce film est différente. La relation évolue. Elle commence avec la peur de l'inconnu et la tentation. Ca évolue avec du sexe pur BDSM et finit avec de l'amour".

Le film accusé de faire l'apologie du viol

De nombreux téléspectateurs se sont dit toutefois choqués par certaines scènes de sexe et ont accusé le film de faire l'apologie du viol. L'association "Nous Toutes" a dénoncé le contenu du film : "@NetflixFR vous proposez dans votre catalogue le film 365 jours, classé dans la catégorie "Romantique". Pour info séquestrer une femme, la menacer, l'agresser sexuellement, la frapper et faire pression pour avoir des relations sexuelles ça n'a rien de romantique". Critiqué pour son personnage, Michele Morrone avait répondu : "Je voulais aussi vous dire que je ne suis pas le personnage que j'incarne. Je ne suis pas une personne aussi mauvaise, c'est juste un personnage".