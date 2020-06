365 Dni : une suite confirmée pour le film Netflix ?

C'est le film événement de ce mois de juin : depuis sa mise en ligne sur Netflix le 7 juin dernier, 365 Dni (365 jours) fait beaucoup parler de lui pour sa ressemblance avec 50 shades of Grey, mais aussi pour ses scènes de sexe parfois choc. L'association "Nous Toutes" a accusé le film polonais de faire l'apologie du viol. Pourtant, de nombreux internautes ont avoué fantasmer sur le beau Massimo Toricelli, interprété par Michele Morrone, et espèrent qu'il y aura une suite.

Une suite prévue pour 365 Dni ?

Si Netflix n'a rien officialisé pour le moment, Anna-Maria Sieklucka, qui interprète Laura Biel, a annoncé qu'une suite était bel et bien prévue lors d'un live Instagram traduit en anglais. Mauvaise nouvelle : le tournage, qui devait avoir lieu en Italie, ne devrait pas commencer avant 2021 à cause de la crise du coronavirus : "Nous ne pourrons pas tourner à l'étranger cette année à cause de la pandémie. Vous devrez être patient et attendre. Ce sera probablement l'année prochaine. On ne sait pas encore exactement quant on pourra commencer à tourner".

Un tournage compromis par le coronavirus

Une information confirmée par sa co-star Magdalena Lamparska (Olga) : "Tout a été arrêté et la situation est la même dans tous les pays. L'industrie du film est gelée. Un voyage dans un autre pays, et plus particulièrement en Italie, serait trop risqué pour l'équipe polonaise en ce moment". Une nouvelle pas si surprenante que ça au vu du cliffhanger de fin, mais aussi des livres de Blanka Lipińska, dont le film érotique est adapté. Et pour cause, il existe deux autres livres racontant la suite de l'histoire : Ten dzień (Ce jour) et Kolejne 365 dni (365 autres jours).