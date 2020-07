Michele Morrone (365 Dni) : son album "Dark Room" bientôt disponible dans le monde entier

Depuis la mise en ligne du film 365 Dni (365 jours) sur Netflix, Michele Morrone est devenu le Christian Grey italien qui fait fantasmer un paquet de monde. Malgré les nombreuses critiques autour du film, notamment accusé de faire l'apologie du viol, et de son personnage, Massimo Toricelli, riche mafieux sicilien dominateur qui séquestre Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui, certains ont été séduits par le beau brun et auraient aimé être à la place de l'actrice. Mais si l'acteur fait fondre par son physique sexy, il a un autre talent : sa voix.

Le 1er album de Michele Morrone (365 Dni) disponible dans le monde entier

En plus d'être acteur et mannequin, Michele Morrone est aussi chanteur ! C'est d'ailleurs lui qui prête sa voix au titre Feel It, appartenant à la bande originale du film. Le succès du film est tel que ça booste sa carrière de chanteur. Celui qui est devenu une star internationale a annoncé à ses abonnés Instagram que son premier album, "Dark Room", dévoilé en février dernier, allait sortir dans le monde entier à la fin du mois ! "Je suis super heureux de vous annoncer que, le 31 juillet, vous trouverez mon album "Dark Room" dans TOUS LES MAGASINS DU MONDE. Mon coeur va exploser. Plein d'amour à vous tous !". Que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou en France, les fans risquent de se l'arracher !