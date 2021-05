365 DNI 2 : "Encore plus de sexe", l'auteure Blanka Lipinska nous donne des infos sur la suite (Itw)

Le film 365 DNI , sorti le 7 février 2020, est loin d'être passé inaperçu sur Netflix. Il s'est même retrouvé au coeur d'une grosse polémique à cause ses scènes de sexe assez hard entre Michele Morrone (Massimo) et Anna-Maria Skieklucka (Laura) : de nombreuses personnes l'ont notamment accusé de faire l'apologie du viol. Une polémique à laquelle Blanka Lipinska, l'auteure de la trilogie de 365 Jours, a de nouveau réagi en interview avec PRBK : "Je ne vois toujours pas où est le viol dont tout le monde parle."

Les premières infos sur 365 DNI 2

Certaines personnes sont même allées jusqu'à lancer une pétition pour retirer le film du catalogue Netflix, mais leur demande n'a pas aboutie puisqu'il est toujours dispo et qu'une suite est aussi en préparation. Eh oui, il y aura bien un 365 DNI 2.

Le tournage devait d'ailleurs se dérouler en 2020, mais il a dû être repoussé à 2021 à cause du coronavirus : "On retourne en tournage cette année", nous a révélé Blanka Lipinska avant d'ajouter : "Au départ, le projet était de sortir le deuxième film en 2020, mais on n'a pas pu tourner à cause de la crise sanitaire. On a donc dû changer de plans."

En tout cas, "le scénario est terminé" : "Vous pouvez vous attendre à encore plus de sexe que dans le premier film. Beaucoup beaucoup plus. Mais aussi à de beaux paysages, beaucoup d'amour entre les personnages principaux, mais aussi à encore de plus de drames et plus de Laura et Massimo. Si vous connaissez les livres, tout le monde pense que Laura est morte alors que non. Bien sûr qu'elle est vivante", confie l'auteure à PRBK. On peut aussi vous dire que le couple de Laura et Massimo va se retrouver en danger avec l'arrivée d'un nouveau personnage 😉

Le tome 1 du livre 365 Jours est disponible dès à présent en France aux éditions Hugo Roman. Le Tome 2 sera disponible en juin, et le tome 3 en juillet.