365 Dni : Michele Morrone défend le film face aux critiques, "C'est un fantasme"

Contrairement à After - Chapitre 1 et les 50 nuances de Grey, le film 365 Dni a respecté le côté érotique du livre de Blanka Lipińska dont il est adapté. Il l'a tellement bien respecté que certaines personnes ont été choquées par les scène de sexe, accusant même le long-métrage de faire l'apologie du viol, mais ce n'est pas tout. Le collectif Soeurcières et la chanteuse Duffy, qui a été séquestrée et violée pendant un mois, ont lancé une pétition pour demander le retrait de 365 Dni.

"C'est important de se rappeler que le film est adapté d'une oeuvre fictive"

Après Netflix, c'est au tour de Michele Morrone (Massimo) de réagir aux critiques sur le film polonais : "C'est important de se rappeler que le film est adapté d'une oeuvre fictive. 365 Dni a été un livre à succès en Pologne et a ensuite été adapté en film. Quand un public regarde un film, il sait que ce qu'il se passe à l'écran n'est pas réel, mais moi en tant qu'acteur, je dois le rendre réel. Je fais confiance aux fans pour savoir que le film est un fantasme. Ce comportement est totalement inacceptable dans la vraie vie."

Le partenaire de Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) à l'écran ajoute : "Je ne dis pas que ce genre de film ne devrait pas exister, sinon, qu'en serait-il des films sur la guerre, les crimes, les meurtres et sur la mafia ?! Ce film n'est pas destiné à minimiser la réalité de la violence sexuelle dans le monde. Je ne veux pas que les gens pensent que ce comportement est acceptable. Ce n'est pas le cas. Le film amène les gens à parler de ces problèmes et je trouve ça bien. Il faut provoquer une plus grande prise de conscience à ce sujet."