Michele Morrone (365 Dni) revient sur sa dépression et le succès du film (Interview)

Depuis la mise en ligne du film 365 Dni (365 jours) le 7 juin 2020 sur Netflix, Michele Morrone a vu sa carrière décoller en Pologne, en Italie, mais aussi dans le monde entier. Un succès auquel l'interprète de Massimo Toricelli ne s'attendait pas. Dans une interview accordée à Purebreak, il explique qu'il avait mis de côté sa carrière d'acteur et s'était trouvé un boulot de jardinier, alors qu'il traversait une période difficile suite au divorce avec sa femme. "J'avais trouvé un job comme jardinier dans le Nord de l'Italie. Je n'ai pas vraiment fait de casting, parce qu'ils m'ont choisi directement. Ils ont juste appelé mon agent bien que je ne travaillais plus comme acteur. Mon agent m'a appelé et m'a dit : "écoute, il y a ce projet en Pologne"." Après avoir longuement hésité, il s'est rendu en Pologne et a accepté le rôle.

Michele Morrone revient sur sa dépression et le succès de 365 Dni

Il avoue que le succès du film a tout changé dans sa vie : "Avant, je tondais des pelouses et pensais tous les jours à 'comment je vais payer pour mes enfants ?'. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens sous ma responsabilité, qui travaillent pour moi". Dès qu'il sort, on le reconnaît dans la rue, à tel point que son fils de 6 ans "ne comprend pas pourquoi autant de personnes veulent prendre des photos" avec lui. "Mais il s'y habitue", ajoute-t-il. Malgré une notoriété soudaine, il essaie de garder les pieds sur terre : "si tu n'es pas assez intelligent, tu risques de tout perdre en une seconde. Ca a changé ma façon de penser ma carrière, ma vie, mais je suis resté le même qu'il y a 5 ans".

"Peu importe ce que te disent les gens, ne les écoute pas, suis juste tes rêves"

Il voit ce succès comme une revanche sur la vie : "quand tu fais quelque chose que tu as toujours rêvé de faire, tu es l'homme le plus heureux du monde". D'autant que ce n'est que le début puisqu'une suite du film est en préparation. L'acteur a un message pour ceux qui traversent une période difficile : "je le comprends, maintenant que je ne suis plus en dépression comme je l'étais, mais quand tu es en plein dans le problème, tu penses qu'il n'y a aucune solution. La seule chose que je peux dire à quelqu'un qui veut accomplir ses rêves, c'est : "peu importe ce que te disent les gens, ne les écoute pas, suis juste tes rêves".".