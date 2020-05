Twilight 4 : 6 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur le film

1. Une scène de sexe pas très agréable pour les acteurs

Dans ce quatrième volet de Twilight, Edward et Bella vont se marier et (enfin!) passer à l'acte. Si la première fois des deux personnages est censée être très romantique, ça n'a pas vraiment été le cas pour les deux acteurs, Robert Pattinson et Kristen Stewart, qui étaient pourtant en couple lors du tournage. En 2015, l'actrice s'était confiée sur cette scène dans une interview donnée à Harper's Bazaar UK. "C'était l'agonie" avait expliqué la jolie brune. Sympa...

2. Les secrets de la perte de poids de Bella

Dans le film, Bella tombe enceinte et son enfant met sa vie en danger puisqu'elle absorbe son énergie. A l'écran, Kristen Stewart est donc très amaigrie mais n'a pas eu besoin de perdre un seul kilo. Comme pour Josh Hutcherson dans Hunger Games 3, c'est par effets spéciaux qu'a été simulé la perte de poids de l'actrice. Des scènes qui étaient cependant longues à préparer puisqu'il fallait 3 heures pour appliquer le maquillage nécessaire sur l'actrice.