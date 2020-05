Twilight : une suite en livre, Stephenie Meyer annonce ENFIN la sortie de Midnight Sun

Un roman sombre

Little Brown, la maison d'éditions en charge du roman, a ensuite donné quelques détails sur l'histoire dans un communiqué : "Cette histoire inoubliable racontée à travers les yeux d'Edward prend une tournure nouvelle et résolument sombre. La rencontre avec la belle et mystérieuse Bella est à la fois l'événement le plus intrigant et le plus dérangeant qu'il ait vécu dans sa longue vie de vampire. Au fur et à mesure que nous apprenons des détails fascinants sur le passé d'Edward et la complexité de ses pensées intérieures, nous comprenons pourquoi c'est la lutte décisive de sa vie. Comment peut-il tomber amoureux de Bella alors qu'il sait qu'il met sa vie en danger ?"

En tout cas, les fans de Twilight avaient parfaitement deviné le mystérieux compte à rebours lancé sur le site de Stephenie Meyer et sur les réseaux sociaux, bien joué ! Rendez-vous donc le 4 août pour la sortie de Midnight Sun (aux Etats-Unis sûrement dans un premier temps) !