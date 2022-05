Les Apprentis aventuriers 5 : larmes, clashs, rapprochements... On décrypte la bande-annonce

La date approche et on a hâte d'y être ! Les apprentis aventuriers 5 arrivent sur W9 dès le 16 mai 2022. Le casting a déjà été dévoilé et on peut dire qu'il promet ! Déjà, nous allons assister au retour en télé-réalité de Christopher, le Ch'tis motivé, formera l'équipe grise avec Océane El Himer. Les autres binômes sont : Jessica Thivenin et Thibault Garcia (équipe rouge), Paga et Giuseppa (équipe bleue), Adixia et Simon Castaldi (équipe blanche) et Nicolo et Virginie (équipe jaune), Marwa et Kelegh (équipe orange) et Marine El Himer et Adrien (équipe noire).

Les premières images de cette nouvelle édition ont été dévoilées et elles donnent l'eau à la bouche ! En parlant de salive, on peut voir que les candidats vont sévèrement en baver sur l'île ! Ils n'auront rien à manger et aucun confort. Ils ne seront pas non plus aidés par le temps, car il y aura beaucoup de pluie.

Leurs nerfs mis à rude épreuve