Jessica Thivenin (Les Apprentis aventuriers 5) au plus mal après le tournage : "Je me déteste"

Les Apprentis aventuriers 5 arrivent bientôt sur W9. Alors que la saison précédente a été annulée à cause de la crise sanitaire en 2020, nous pourrons suivre les aventures de nouveaux Robinsons dès le 16 mai 2022 sur W9. Plusieurs binômes se sont affrontés dans le jeu de survie. Parmi eux, on retrouve Paga et Giuseppa, Adixia et Simon Castaldi, Nicolo et Virginie, Marwa et Kelegh, Marine El Himer et Adrien, Océane et Christopher et Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Le tournage s'est terminé il y a quelques jours et il a semblé particulièrement rude pour le dernier couple cité.

"Je me déteste. Je ne peux pas me voir"

Les parents de Maylone et Leewane ont révélé avoir perdu plusieurs kilos : 10 pour Thibault et 5 pour Jessica. Sur Instagram, la jeune femme a expliqué être au plus mal. "Je pense aller faire une prise de sang parce qu'on n'a pas mangé à notre faim et que c'était une aventure compliquée. Je n'ai pas repris de force depuis" révèle-t-elle, avant de préciser : "Le corps humain est capable de tenir en buvant juste de l'eau pendant un mois, je crois. L'aventure dure une vingtaine de jours". Sur Instagram, Thibault et Jessica ont montré leur perte de poids à leur retour du tournage :