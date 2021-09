Jessica Thivenin dévoile le visage de sa fille Leewane : les internautes sous le charme 😍

Alors que Jazz Correia a officialisĂ© ĂȘtre enceinte de son 3e bĂ©bĂ©, Jessica Thivenin, elle, a donnĂ© naissance Ă son deuxiĂšme enfant le 22 aoĂ»t 2021. La jeune maman a accouchĂ© avant le terme, ce qui a provoquĂ© quelques complications pour sa fille Leewane : "Notre fille est obligĂ©e de repartir du cĂŽtĂ© de la nĂ©onat parce qu'elle ne s'oxygĂšne pas bien. Elle colle parfois sa langue au palais et l'oxygĂšne ne passe pas", a expliquĂ© Jessica Thivenin sur Snapchat. Le bout de chou est donc restĂ© sous surveillance Ă l'hĂŽpital quelques jours supplĂ©mentaires.

Les internautes craquent pour Leewane

Un nouveau coup dur pour Thibault Garcia et l'influenceuse, surtout aprÚs les difficultés rencontrées lors de la naissance de Maylone. Heureusement, aujourd'hui tout va pour le mieux puisque les jeunes parents ont enfin pu ramener Leewane à la maison. Leur baby boy a alors rencontré sa petite soeur pour la toute premiÚre fois. Un moment touchant partagé par Jessica Thivenin sur Instagram : "J'ai vécu un des plus beaux jours de ma vie la rencontre entre mon Maylone et Leewane, c'était incroyable ! Papa et maman ont pleuré comme des madeleines. Il a tout de suite accueilli et pris soin d'elle."