Jessica Thivenin inquiète pour sa fille née prématurée : elle se confie sur les complications

Après les difficultés rencontrées pendant la grossesse et l'accouchement de Maylone et après, Jessica Thivenin espérait vivre une deuxième grossesse normale sans danger. Malheureusement, ce ne fut pas le cas puisqu'elle s'est une nouvelle fois retrouvée alitée et malgré toutes les précautions prises, sa fille Leewane est née prématurée. C'est le 22 août 2021 que Jessica Thivenin a donné naissance à son deuxième enfant avec Thibault Garcia : "Nous sommes en néonat mais elle est forte, je suis tellement fière de nous ! Merci mon dieu", a expliqué la jeune maman.

"Notre fille ne s'oxygène pas bien"

Leewane est donc en bonne santé sauf que des complications sont récemment venues gâcher le petit bonheur des deux ex-candidats des Marseillais à Dubaï. Résultat ? Jessica Thivenin est sortie de la maternité sans sa fille car elle a dû repartir en néonat. C'est avec les larmes aux yeux que l'influenceuse s'est confié sur ces complications dans une vidéo Snapchat : "Notre fille est obligée de repartir du côté de la néonat parce qu'elle ne s'oxygène pas bien. Elle colle parfois sa langue au palais et l'oxygène ne passe pas. Donc il faut qu'elle soit plus surveillée."

Son mari Thibault Garcia essaie de la rassurer tant bien que mal en lui rappelant que leur fille Leewane est née prématurée et que c'est normal si elle est surveillée. Malgré ces mots, Jessica Thivenin a "l'impression de reculer" : "Je fais que pleurer. J'avais l'impression d'avancer et d'avoir une grossesse un peu normale comme j'étais en maternité, mais le fait de retourner en néonat, ça met un petit coup au moral", confie-t-elle avant de donner des nouvelles de sa fille : elle va bien et c'est le principal !