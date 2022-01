Jessica Thivenin : place au naturel, elle ne veut plus entendre parler des filtres sur les réseaux !

Jessica Thivenin ne l'a jamais caché, elle adore la chirurgie esthétique et elle est donc plusieurs fois passée par la case opérations. Malheureusement, un tel choix de vie n'est jamais sans conséquences, puisque cela coûte non seulement très cher, mais surtout, comme ça lui est déjà arrivé, cela peut également tourner à la catastrophe.

Aussi, c'est peu dire que la compagne de Thibault Garcia a découvert avec plaisir le concept des filtres sur les réseaux sociaux. Ces dernières années, la candidate emblématique des Marseillais - qui ne sera pas de l'aventure au Mexique, n'a en effet jamais manqué une occasion d'en tester un nouveau afin d'effacer gratuitement et sans dangers ses complexes ou ce qu'elle considère comme des imperfections durant ses stories ou photos, quitte à ne plus être totalement elle-même.

Jessica Thivenin met fin aux filtres

Or, après des années d'une telle addiction numérique, Jessica Thivenin vient de le déclarer, elle n'en peut plus de se cacher. De fait, après avoir déjà confessé en 2021 regretter certaines opérations de chirurgie comme celle autour de sa poitrine, elle a cette fois profité de son temps libre ce dimanche 30 janvier 2022 pour faire une grande révélation au sujet de ses réseaux sociaux.

"No filter", a-t-elle balancé dans un premier temps en dévoilant une photo d'elle sans retouche, avant d'ajouter plus loin, "Je ne mets plus de filtre et franchement, ça fait du bien". Une décision forte de la star de la télévision, qu'elle a parfaitement respectée depuis. En effet, que ce soit en photos ou en vidéos, Jessica Thivenin a toujours fait le choix du naturel.

Difficile de savoir si cette révolution durera dans le temps, mais en attendant, il pourrait déjà faire du bien à une partie de ses abonnés en les aidant à arrêter d'idéaliser les stars et à mieux s'accepter au naturel.