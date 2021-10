Jessica Thivenin bientôt divorcée de Thibault Garcia ? Elle se confie sur son couple

Rupture entre Jessica Thivenin et Thibault Garcia ?

Près de deux mois après la naissance de Leewane, leur fille, Jessica Thivenin et Thibault Garcia sont-ils au bord de la rupture ? C'est la question qui inquiète de nombreux fans du couple. On le sait, cette année 2021 n'a pas été simple pour les amoureux qui ont notamment été contraints de suivre une thérapie afin de (re)trouver leur équilibre et apprendre à affronter certaines épreuves ensemble.

Aussi, quand Jessica Thivenin s'est récemment dévoilée sans son alliance durant son retour en France, les internautes y ont vu un mauvais signe et ont commencé à craindre le pire pour eux. Alors, ce couple emblématique du monde de la télé-réalité va-t-il prochainement prendre fin ? La réponse est... non.

Le mystère de la bague enfin dévoilée

Tandis que Jessica Thivenin est de retour à Dubaï depuis quelques jours, son doigt a miraculeusement retrouvé sa bague. Et selon la jeune femme, cela n'a absolument rien d'une coïncidence. "Il y en a plein qui ont remarqué que j'avais remis ma bague de mariée. Vous avez remarqué", a dans un premier temps salué la maman de Maylone sur Snapchat. Puis, afin de mettre fin aux rumeurs, elle s'est empressée de rassurer tout le monde, "Alors je l'ai pas retirée parce que j'étais en dispute avec mon mari pendant cinq mois. Pas du tout. Même quand on est en dispute, on n'enlève pas les bijoux nous."

Mais alors, comment explique-t-elle l'absence de cette bague symbolique durant son passage en France ? "Tout simplement parce que quand on est en France je n'amène absolument rien. Rien, même pas de bijoux". De quoi lui permettre de voyager sereinement sans craindre de se faire agresser dans la rue ou chez elle, comme c'est régulièrement le cas pour les stars ? C'est possible. Dans tous les cas, une chose est certaine, "tout va bien" avec Thibault. Jessica l'a assuré, "On n'était pas en embrouille".

Pfiou, une preuve que l'amour est encore possible dans ce monde !