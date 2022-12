"Qu'il aille se faire fo*tre" : Karim Benzema tacle les Bleus avant la finale de la Coupe du Monde 2022, et ça ne passe pas

Si la France est arrivée en finale de la Coupe du Monde 2022, la chatte à DD semblait d'abord nous avoir complètement lâché. Avant la compétition, plusieurs joueurs clés de l'équipe ont dû déclarer forfait à cause de blessures comme Paul Pogba, N'Golo Kanté ou encore Presnel Kimpembe. D'abord appelé pour rejoindre l'équipe, Karim Benzema a lui aussi dû déclarer forfait après être arrivé au Qatar. Pourtant, ça n'a pas empêché les Bleus d'enchaîner les victoires et d'accéder à la grande finale contre l'Argentine de Leo Messi.

Mais cette compétition a aussi été marquée par tout ce qui s'est passé à l'extérieur des terrains. Les supporters des Bleus n'ont pas manqué de remarquer que Karim Benzema a été très discret, ne félicitant Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et les autres que lors de la qualification pour la demi-finale. Selon les rumeurs, les joueurs étaient même très contents de son absence. Alors qu'il se murmurait qu'il pourrait finalement revenir sur le terrain pour la grande finale, le joueur a mis un terme aux rumeurs... et semble tacler son équipe au passage.

Ce message de Karim Benzema qui ne passe pas

Depuis quelques jours, des rumeurs se propagent sur le web, laissant entendre que Karim Benzema pourrait être rappelé par Didier Deschamps pour la finale de la Coupe du Monde. On n'y croyait déjà pas beaucoup, mais le sélectionneur a mis un terme aux ragots de façon très cash en conférence de presse. En coulisses, les relations seraient très tendues entre Didier Deschamps et Karim Benzema, si on en croit les rumeurs. Alors forcément, chaque petit message du joueur est (sur)analysé par les internautes.

Ce vendredi 16 décembre, alors que certains pensent toujours à son potentiel come-back au côté des joueurs alors qu'un virus s'est propagé chez les Bleus, Karim Benzema semble avoir répondu et c'est cash. "Ça ne m'intéresse pas" a posté le footballeur avec une photo de lui faisant la grimace sur Instagram. De plus, il a posté plusieurs stories dont une où on peut le voir avec son Ballon d'or et lire sur en légende : "On a déjà gagné. Fin".