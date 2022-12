"Je préfère même pas répondre" : Karim Benzema prêt à boycotter la finale, Didier Deschamps le recale

Que ce soit à cause de la malédiction qui touchait jusqu'à présent tous les récents Champions du Monde en titre ou l'avalanche de blessures qui est venue perturber les plans de Didier Deschamps avant même le début de la compétition, peu étaient ceux à placer l'Equipe de France parmi les sélections à prétendre à une nouvelle place en finale de Coupe du Monde. Et pourtant, les coéquipiers de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont validé cette semaine leur ticket grâce à leur victoire contre le Maroc (2-0) en demi-finale.

Deschamps ferme la porte à Benzema

Une finale qui se jouera ce dimanche 18 décembre 2022 à Doha au Qatar face à l'Argentine et à laquelle Karim Benzema ne participera pas. Il faut en effet rappeler que, malgré son forfait le 19 novembre dernier, quelques jours avant le premier match des Bleus contre l'Australie, le Ballon d'Or 2022 n'a jamais été supprimé de la liste des 25 envoyée par Deschamps à la FIFA. Autrement dit, dans les faits et en accord avec le règlement, Benzema - désormais guéri de sa blessure, pourrait revenir à tout moment dans le groupe et jouer sur le terrain.

Oui, mais ça c'est uniquement dans les faits. Dans la réalité, Didier Deschamps n'a aucunement envie de se laisser emporter par un tel scénario qui, certes romantique, serait avant tout suicidaire. Là où les joueurs présents au Qatar ont fondé un groupe uni et solidaire ces quatre dernières semaines, le sélectionneur n'a logiquement pas envie de briser cet équilibre à quelques heures de ce dernier rendez-vous historique qui pourrait voir les Bleus remporter une troisième étoile.

Aussi, interrogé par un journaliste étranger sur la possibilité de voir Benzema revenir d'ici dimanche pour participer au match, Deschamps a tout simplement balancé : "Pfff... Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante."

KB9 décidé à bouder et boycotter la finale ?

Une réponse glaciale étonnante, mais qui illustrerait parfaitement des coulisses terriblement tendues entre le joueur et le reste du groupe / staff. On s'en souvient, une rumeur avait récemment laissé entendre que les joueurs de l'Equipe de France se sentiraient mieux depuis le départ de KB9. Aujourd'hui, c'est le site espagnol Relevo qui assure que Benzema serait en colère contre Deschamps. Selon le média - repris par SoFoot, l'attaquant "n'aurait pas apprécié le manque de considération de la part de Didier Deschamps, qui n'aurait eu aucun geste d'affection à son égard lors de sa blessure et son départ du Qatar le 20 novembre dernier."

Résultat, probablement attristé par ce qu'il considèrerait comme un manque de respect et frustré par les résultats positifs de l'EDF sans lui, Benzema aurait donc pris une décision forte. D'après les journaux français, de nombreux joueurs devraient être présents à Doha ce week-end comme Lucas Hernandez, Mike Maignan ou Presnel Kimpembe afin de soutenir les joueurs. Des retrouvailles positives qui pourraient booster les Bleus, auxquelles Karim Benzema aurait décidé de ne pas participer et ce, malgré le feu vert du Real Madrid.

Une situation décevante pour ses fans qui espèrent encore le voir sur place pour soulever le trophée (du fait de sa présence dans la liste des 25), mais qui ne serait pas très surprenante. Alors que son premier message de soutien n'a été posté que quelques jours seulement avant la demi-finale, ce qui laissait déjà entendre qu'il ne se sentait pas très concerné, on imagine surtout qu'il n'a pas envie de célébrer un éventuel titre qu'il posséderait sur le papier mais auquel il n'aurait pas vraiment pris part.