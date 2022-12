Ce signe incroyable qui prouve que les Bleus vont gagner la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine

La finale de la Coupe du Monde 2022 organisée à Doha au Qatar livrera quoi qu'il arrive un résultat historique. La France va-t-elle réaliser un back-to-back après sa victoire en 2018, chose qui n'est plus arrivée depuis 1962 ? L'Argentine va-t-elle décrocher sa troisième étoile et ainsi permettre à Lionel Messi d'écrire un peu plus sa légende et immortaliser son statut de GOAT ? A ce jour, le mystère reste entier.

Argentine vs France, qui va gagner la finale ?

Si la finale France-Croatie de 2018 voyait les Bleus être clairement favoris en raison de leur expérience (finale de l'Euro 2016) et de leur fraîcheur physique (les Croates avaient enchaîné les prolongations auparavant), cette édition 2022, qui se jouera le 18 décembre à partir de 16h, est imprévisible aujourd'hui.

Entre deux nations portées par deux génies (Messi vs Mbappé), deux collectifs extrêmement soudés qui jouent physique, des effectifs jeunes mais habitués aux victoires (CDM 2018 + Ligue des Nation 2021 pour la France vs Copa America 2021 pour l'Argentine) et des attaquants en feu des deux côtés (les 4 meilleurs buteurs du tournoi sont deux français et deux argentins), on n'a jamais vu un 50/50 aussi juste.

L'avantage secret des Bleus

Toutefois, il y a un détail qui devrait faire plaisir aux plus superstitieux d'entre vous et qui, on croise les doigts, pourrait bien porter chance à la France et nous promettre la victoire finale. Ça ne vous aura pas échappé, les deux équipes jouent pratiquement avec les mêmes couleurs : maillot bleu + short blanc. Or, afin de ne pas causer de problèmes de lecture aux spectateurs et à l'arbitre, la FIFA a imposé un changement d'équipement... à l'Equipe de France.

Aussi, cela a été confirmé cette semaine, les coéquipiers d'Antoine Griezmann joueront bien avec leur maillot bleu, mais devront dans le même temps troquer leur short blanc et leurs chaussettes rouges par du bleu et du bleu. Un ensemble particulièrement moche MAIS loin d'être anodin. Et pour cause, cette configuration avait déjà été mise en place en 2018 en finale !

Oui, vous avez bien lu, l'Equipe de France va donc porter le même ensemble qu'en 2018 (bleu - bleu - bleu) lors du sacre en Russie. Autre point positif à retenir : en 1998, la France avait également gagné la Coupe du Monde avec un maillot bleu, là où, en 2006, l'équipe portée par Zidane et Henry s'était inclinée en finale face à l'Italie avec... un maillot blanc !

La finale va-t-elle vraiment se jouer à un détail vestimentaire ? On n'est pas le pays de la mode pour rien, donc on a envie de répondre : OUI ! Et puis, si ça peut vous rassurer davantage, sachez que jusqu'à présent, les deux finales remportées l'ont été avec Deschamps, tandis qu'il n'était pas là en 2006...