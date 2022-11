Enorme rebondissement : Karim Benzema pourrait finalement retrouver les Bleus pour la fin de la Coupe du Monde 2022 (et ça ne fait pas que des heureux)

Alors, est-ce que le retour de Benzema est vraiment crédible ? On le sait, le foot est capable de toutes les surprises. Néanmoins, on a vraiment du mal à y croire pour différentes raisons.

La première : Cela fait un mois et demi que Benzema n'a pas joué un match. Pire, alors qu'il assurait ne plus être blessé au moment de rejoindre l'EDF, il a réussi à se blesser durant son seul entrainement collectif. Autrement dit, sa forme physique laisse clairement à désirer et rien ne dit que son corps ne le lâcherait pas à nouveau.

La seconde : Avec son absence, on a pu constater qu'Antoine Griezmann avait retrouvé son niveau de 2016-2018, avec un rôle prépondérant dans l'organisation de l'équipe. De même, Kylian Mbappé a pu récupérer à lui-seul les clés des Bleus et en devenir le principal héros. Auront-t-ils vraiment envie de partager l'affiche et les responsabilités ? On a du mal à y croire.

La troisième : Il y a récemment eu des rumeurs, filtrées par l'entourage des joueurs, qui assuraient que l'ambiance serait désormais plus légère depuis le départ de Benzema. Et comme par hasard, l'attaquant a dans le même temps posté un message sur Instagram à base de, "Bien trop de dignité..." Autant dire que ce retour risquerait plus d'apporter des tensions et possiblement règlements de comptes en interne que de buts sur le terrain...