"Il y a une grippe qui se propage" : 3 nouveaux joueurs de l'Equipe de France malades, la finale de Coupe du Monde en danger

En 2018, c'est la Coupe du Monde que l'Equipe de France avait ramenée à la maison. En 2022, alors même que les Bleus sont une nouvelle fois qualifiés pour la finale qui se jouera ce dimanche 18 décembre face à l'Argentine de Lionel Messi, c'est le Covid-19 que les joueurs pourraient finalement ramener avec eux...

L'Equipe de France victime d'un virus inconnu

Alors qu'un récent signe extrêmement positif venait d'être détecté par les supporters, nous laissant espérer une nouvelle victoire française, la malédiction qui avait frappé l'Equipe de France avant le début de la compétition (poke les blessures à répétition des joueurs cadres) semble être de retour au pire des moments.

Ça ne vous aura pas échappé, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont tous les deux loupé la demi-finale contre le Maroc, jouée ce mercredi 14 décembre, à cause, officiellement, d'un coup de froid. Or, il semblerait en réalité que cette maladie dans un premier temps attribuée à la climatisation mise en place au Qatar serait plutôt du fait... d'un virus.

En l'espace de deux jours, ce sont trois nouveaux joueurs qui ont en effet à leur tour été touchés par ce terrible mal au point de les priver d'entraînement ce vendredi 16 décembre : Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. A ce sujet, et d'après les informations de RMC, "leur état n'inquiète pas le staff" et "les trois joueurs auront toutefois une activité en salle" aujourd'hui.

"Il y a une petite grippe qui se propage"

Une précision rassurante ? Difficile à dire. En conférence de presse, Ousmane Dembélé, rodé à l'exercice des questions/réponses, a tenté de balayer d'un revers de main les craintes d'épidémie et de problèmes de santé. Après avoir confié que ce n'était pas grave, "Quand Dayot a eu le virus, il est resté dans sa chambre le premier jour et le lendemain cela allait mieux", il a ensuite précisé que ces mystérieux maux de tête et de ventre n'étaient pas suffisamment coriaces pour résister à sa recette spéciale : "Je leur ai fait du thé au miel et gingembre".

Cependant, également invité à parler aux journalistes, Randal Kolo Muani - buteur héroïque en demi-finale et moins habitué à ces conférences, a de son côté laissé échapper une réalité un peu plus inquiétante. Interrogé sur l'état de santé des joueurs, l'attaquant a confié : "Il y a une petite grippe qui se propage". Puis, il l'a précisé, un nouveau protocole aurait désormais été mis en place afin d'éviter le pire : "Ceux qui sont malades restent dans leur chambre, on se lave les mains, il y a du gel hydro'. On se serre la main avec les poings. On est stricts sur ça". Oui, on est clairement loin d'un simple coup de froid. Par ailleurs, face à ces déclarations, il est à noter que le chef de presse des Bleus s'est empressé d'intervenir pour annoncer qu'un point sera fait plus tard sur le sujet, preuve qu'il y a bien quelque chose de louche.

Alors, doit-on craindre le retour du Covid-19 ? Si c'est tristement possible, il faut savoir que l'on n'aura probablement jamais la réponse. Depuis le début du tournoi, la FIFA n'impose plus aux sélections de faire des tests afin de détecter le virus qui impact le monde depuis 2020. De fait, étant donné qu'ils ne sont pas obligatoires, on se doute que Didier Deschamps et son entourage ne joueront pas avec le feu ce week-end en testant le groupe au risque de voir des cas positifs apparaître et être légalement obligés de se passer des joueurs, même asymptomatiques.

En espérant que ce n'est pas la peur des chats d'Ousmane Dembélé qui a fait fuir la chatte à DD. On en a encore besoin pour dimanche...