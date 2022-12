"La ch*tte à ta mère" : Kylian Mbappé victime d'insultes et injures racistes en Argentine durant la célébration de la Coupe du Monde

L'attaquant de l'Equipe de France victime d'insultes

"Ils viennent d'insulter Mbappé en direct et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'insultes contre Kylian Mbappé, et notamment des insultes racistes, a-t-elle déploré en même temps qu'elle se faisait malmener par des personnes totalement hors de contrôle. On en entend énormément depuis le début du défilé."

Et parmi les insultes en question, on a évidemment pu avoir le droit à un petit aperçu en direct puisque des supporters ont arraché le micro de la journaliste pour balancer face caméra : "La ch*tte à ta mère" et même un peu plus loin, "Mbappé, la p*te". Du côté des injures racistes, il suffit malheureusement de faire un tour sur Twitter ou Instagram pour découvrir à quel point le soleil en Argentine peut avoir des effets secondaires graves sur le cerveau des locaux...

