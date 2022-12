Lionel Messi échappe de peu à un accident dramatique en pleine célébration en Argentine après la victoire en Coupe du Monde

Après avoir longtemps souffert de l'ombre de Diego Maradonna durant sa carrière, Lionel Messi - et malheureusement pour la France, a au moins réussi à devenir l'égal de son idole ce dimanche 18 décembre 2022. Après avoir remporté la Copa America en 2021, le septuple Ballon d'Or a en effet atteint le rêve de sa vie : permettre à l'Argentine d'être sacrée Championne du Monde grâce à sa victoire au Qatar.

Les Argentins fêtent la Coupe du Monde avec les fans

Une victoire attendue de tout un peuple qui lui a permis de décrocher officiellement son statut de légende dans son pays, mais un statut qu'il a failli ne savourer que quelques heures. Et pour cause, moins de 48h après l'obtention du titre face à Kylian Mbappé, Lionel Messi a tout simplement échappé de justesse à la mort.

Tandis que la France célébrait les finalistes ce lundi 19 décembre au Trocadéro à Paris, c'est dans la nuit de lundi à mardi, 2h40 heure locale, que Messi et ses coéquipiers ont atterri à Buenos Aires afin de ramener la coupe à la maison et la présenter aux supporters. Aussi, à l'instar de l'EDF en 2018 et sa petite sortie express sur les Champs-Elysées, les joueurs ont profité d'une petite balade en bus à impériale pour saluer la foule sur le toit du véhicule.

Lionel Messi échappe à la mort de justesse

Or, comme vous pouvez le découvrir dans une vidéo ci-dessous, c'est durant ce trajet - qui ramenait l'équipe de l'aéroport international d'Ezeiza au centre national d'entraînement, qu'un drame a été évité de peu. Là où Lionel Messi se trouvait au plus haut sommet du bus, aux côtés de Angel Di Maria, Nicolas Otamendi, Rodrigo de Paul et Leandro Paredes, les Champions du Monde étaient plus concentrés sur les fans en folie en bas que sur ce qui se trouvait devant eux en haut.

Le twist ? Sans un réflexe hallucinant de Nicolas Otamendi qui a réussi à alerter ses potes au dernier moment, tout ce petit groupe se serait mangé un câble électrique qui pendait dangereusement dans les airs. Et entre le risque d'électrocution et le choc qui aurait pu les faire basculer en arrière, et tomber du véhicule, il n'est pas difficile d'imaginer la catastrophe qui aurait pu se dérouler sous nos yeux.

