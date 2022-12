"Il a fait honte à toute l'Argentine" : le gardien Emiliano Martinez bientôt viré de son club à cause de son comportement ?

Le 18 décembre dernier, l'Equipe de France s'inclinait face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde après un match de folie, marqué par un triplé de Kylian Mbappé et une séance de tirs au but qui n'a pas réussi à nos Bleus. Dès la remise des trophées, le gardien de l'Argentine, Emiliano Martinez, a fait parler avec un geste obscène, en réponse aux Français selon lui.

Et il ne s'est pas arrêté là ! Durant les célébrations dans son pays, il a provoqué Kylian Mbappé sous les yeux de Lionel Messi, coéquipier de ce dernier au PSG. Par la suite, il a aussi ouvertement critiqué Aurélie Tchouameni. Tant de provocations qui ont énervé les Français : un chroniqueur de RMC a même insulté le joueur argentin avec des propos chocs sur sa mère.

Emiliano Martinez vendu au plus vite après la Coupe du Monde ?

Son attitude a irrité pas mal de supporters Français mais pas uniquement. Selon le site espagnol Fichajes, Unai Emery (l'entraîneur de son club Aston Villa en Premier League en Angleterre) n'aurait pas non plus vraiment apprécié le comportement d'Emiliano Martinez après le Mondial. Arrivé dans le club en octobre dernier, l'entraîneur se serait donné une mission pour le début 2023 : se débarrasser au plus vite du champion du monde.

Malgré son titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde 2022, Emiliano Martinez serait donc sur la sellette et pourrait être vendu prochainement. "Emery n'est pas impressionné par son tempérament" explique le site espagnol, qui ajoute que l'entraîneur souhaiterait le remplacer par Yassine Bounou, le gardien de l'équipe du Maroc qui évolue actuellement au Séville FC. Des infos à prendre pour le moment avec des pincettes. Unai Emery ne s'est pas publiquement exprimé sur le sujet, mis à part pour confirmer qu'Emiliano Martinez reviendrait à Aston Villa dès la semaine prochaine, après un peu de repos bien mérité.

Cet ancien joueur défonce le gardien de l'Argentine

En tout cas, l'attitude du gardien argentin continue de faire débat. Interrogé par le Daily Mail, Graeme Souness, ex-joueur de foot et ancien capitaine de l'Equipe d'Ecosse, l'a fracassé. "Je peux accepter certaines choses mais jusqu'à un point. On devrait parler plus du geste obscène qu'il a fait après avoir reçu son trophée de meilleur gardien du tournoi. Y-a-t-il vraiment des gens qui ont apprécié voir ça ? Martinez s'est fait honte à lui-même et à toute l'Argentine. Si c'est pour ça qu'il veut qu'on se rappelle de lui, alors mon Dieu..." a-t-il déclaré.