Un chroniqueur de RMC insulte en direct la mère d'Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine : "Quand tu n'as pas connu ton père..."

Di Meco enchaîne les punchlines contre Martinez

Et alors que le débat continue, Di Meco tire encore quelques cartouches contre l'homme dont on ne veut plus prononcer le nom. On retiendra notamment "Quand tu en prends 4 par le même joueur, tu fermes ta g*eule" (en référence aux 3 buts inscrits par Mbappé pendant le match + un pendant la séance de tirs au but) ou bien "Devant, il s'est ch*é dessus, puis quand il est à 5000 kilomètres, là, il fait le beau".

Chauffé, l'ancien défenseur de l'OM ne se fait plus prier pour dire tout ce qu'il pense : "le problème de Martinez, c'est que comme la Ligue des champions, il la regarde à la télé tous les mardis et mercredis, il ne va pas se retrouver encore une fois devant Mbappé. Donc il fait le beau". En bon Marseillais, Di Meco n'est pourtant pas le premier à supporter Mbappé, surtout quand il est avec le maillot du PSG. Mais il prévient, si Martinez se retrouvait dans un club qui joue la compétition (le Bayern Munich serait intéressé pour le recruter), son choix serait vite fait : "Je vais être emm*rdé s'il va au Bayern parce que je vais être obligé de supporter Mbappé".

En plus de son arrêt incroyable devant Kolo Muani, on peut au moins attribuer ce joli miracle à Emiliano Martinez : il aura réussi à mettre d'accord les fans de l'OM et du PSG.