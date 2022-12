"Il s'est ch*é dessus" : après Kylian Mbappé, le gardien Emiliano Martinez attaque un autre Bleu après la finale de la Coupe du Monde 2022

C'est une nouvelle qui devrait faire le bonheur de Marco Materazzi : seize ans après la finale de la Coupe du Monde 2006 et son coup de boule provoqué, l'Italien est de nouveau le bienvenu en France. Et pour cause, suite à la défaite des Bleus face à l'Argentine lors du tournoi 2022 au Qatar, les Français se sont trouvés un nouvel ennemi.

Depuis plusieurs jours maintenant, Emiliano Martinez - le gardien de l'Albicéleste, passe en effet plus de temps à se moquer et humilier Kylian Mbappé (il a notamment mimé une sodomie avec une poupée à son effigie) qu'à célébrer la victoire historique de son équipe. Un comportement honteux qui a même déteint sur Lionel Messi, et qu'il ne semble pas prêt à arrêter.

Emiliano Martinez s'en prend cette fois à Tchouameni

Aussi, probablement à court d'idées pour ridiculiser l'attaquant du PSG (qui, rappelons-le, lui a tout de même marqué 3 buts et a déjà été Champion du Monde avant lui), Emiliano Martinez a changé de cible et s'en est cette fois pris à Aurélien Tchouaméni. A l'occasion d'une sorte de conférence de presse organisée à Mar del Plata (sa ville natale), il s'est tout simplement amusé de l'échec du joueur lors de la séance de tirs au but.

"Je savais que ce garçon allait être nerveux, a expliqué cet expert en arrêts de pénaltys, avant de détailler sa méthodologie pour le faire craquer. J'ai tenté de l'affronter mentalement en jetant le ballon [il avait envoyé la balle à l'autre bout de la surface], en lui parlant et il a tiré à côté." Une bataille mentale gagnée de son côté, qui lui a alors fait dire avec fierté : "Il s'est ch*é dessus".

Certes, il ne s'agit pas de la moquerie la plus méchante depuis la finale de sa part. En revanche, quand on sait que Tchouameni a déjà été insulté de "tête de b*te" par un autre Argentin et que le joueur du Real Madrid a été a victime d'insultes racistes de la part de supporters argentins, on peut légitimement se poser des questions sur l'intérêt de s'acharner sur lui.

Gagner une Coupe du Monde c'est bien, le faire avec classe, c'est mieux.