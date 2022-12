"Quel manque de respect" : la demande folle de Lionel Messi pour humilier Kylian Mbappé sur son propre terrain

Le dimanche 18 décembre 2022, Lionel Messi a concrétisé le rêve qu'il convoitait depuis tout petit - et que tout un peuple lui imposait sur les épaules : remporter la Coupe du Monde de football avec l'Argentine. Au terme d'une finale au scénario improbable qui l'a vu marquer un doublé, le septuple Ballon d'Or a finalement pu soulever le plus grand trophée de ce sport et entériner définitivement son statut de légende.

La proposition folle et indécente de Messi au PSG

Aussi, alors que certains n'hésitent pas à dire aujourd'hui que cette victoire lui a tout simplement permis de "terminer le jeu", ce succès tant attendu lui aurait donné une idée improbable. Selon la rumeur du moment, Lionel Messi aurait tout simplement demandé aux dirigeants du PSG l'autorisation de présenter cette coupe sur le terrain du Parc des Princes devant les supporters du club.

Une rumeur qui n'a pas encore été confirmée, mais un projet qui ne serait pas très surprenant. Premièrement, les dirigeants du club sont Qataris et c'est justement au Qatar que le sportif est devenu Champion du Monde. De fait, on imagine qu'ils seraient très contents de cette pub gratuite offerte par la star. Deuxièmement, il s'agit d'une situation que Messi connait bien puisque, même si le joueur n'est au PSG que depuis un an et demi, il a déjà eu la possibilité de présenter au Parc son dernier Ballon d'Or afin de remercier les fans pour leur soutien dans cette quête individuelle en 2021. Bref, sur le papier cette rumeur n'a rien d'illogique.

Une geste humiliant pour les Français et Mbappé

Néanmoins, cette proposition est loin de faire l'unanimité au point de faire grincer de nombreuses dents du côté des supporters tant celle-ci est considérée comme déplacée et abusée. La raison ? Petit détail qui a son importance : c'est en battant l'Equipe de France en finale que Lionel Messi a atteint son objectif ultime. Or, le deuil de cette défaite n'a pas encore été fait et des millions de Français sont toujours attristés aujourd'hui. Donc à moins de vouloir remuer le couteau dans la plaie de façon sadique, les fans ne voient pas l'intérêt d'une telle présentation en France. D'autant plus que la Coupe du Monde n'a rien à voir avec ses exploits avec le PSG (contrairement à un Ballon d'Or), ce qui rend cette célébration d'autant plus malvenue.

Surtout, et c'est peut-être le point le plus important, il est important de rappeler que la véritable star du PSG aujourd'hui n'est autre que Kylian Mbappé. Or, cela n'aura malheureusement échappé à personne, depuis le sacre de l'Argentine ce week-end, Lionel Messi et ses coéquipiers passent leur temps à se moquer de lui et à l'humilier. On a ainsi vu Emiliano Martinez mimer une sodomie avec une poupée portant un masque de Mbappé sans que Messi ne l'en empêche à côté, tandis que Messi a lui-même été pris en flagrant délit de geste de dédain à son encontre à travers l'utilisation d'une peluche.

Les supporters mettent leur véto

A ce jour, on ne sait pas si cette proposition sera acceptée et si Lionel Messi osera vraiment présenter cette Coupe du Monde aux Parisiens en 2023, mais on sait déjà que les supporters risquent surtout de remplacer les applaudissements par des sifflets dans le cas où cela se produirait. En parcourant les réseaux sociaux, les réactions sont unanimes concernant le culot du capitaine de l'Argentine.

"Le PSG sera officiellement un club de grosses salades si Messi parade avec la CDM au parc des Princes", peut-on lire sur Twitter, tout comme "Ici c'est Paris, pas Buenos Aires, en tant qu'Argentin, c'est notre ennemi, il ne faut pas qu'il oublie qu'on a entendu aucun Argentins condamner les insultes racistes sur Mbappé et les autres joueurs" ou encore, "Le mec, il calcule pas les supporters depuis 1 an et là il veut leur présenter le trophée... honteux". La rentrée s'annonce mouvementée.