Kylian Mbappé : sa réponse classe mais cash aux provocations va faire taire les argentins rageux

Après une victoire en 2018 et une deuxième étoile décrochée 20 ans après la première, les Bleus sont passés tout près du troisième sacre. Le 18 décembre 2022, ils disputaient la finale de la Coupe du Monde au Qatar face à l'Argentine de Lionel Messi. Après une première mi-temps cata, Kylian Mbappé a permis à la France de remonter, et même d'égaliser lors des prolongations. C'est finalement aux tirs au but que nos Bleus ont échoué. Mais ce que l'on a retenu de tout ça, c'est surtout l'attitude honteuse et détestable d'une partie des joueurs argentins.

Déjà lors de la remise de son trophée de meilleur gardien du tournoi, Emiliano Martinez n'a pas brillé pour sa classe avec un geste obscène. Par la suite, lors du retour en Argentine, le joueur a humilié Kylian Mbappé lors des célébrations et s'est même moqué d'Aurélien Tchouameni. Un comportement qui pourrait lui coûter cher selon les rumeurs puisque son club voudrait se débarrasser de lui. Loin de tout ça, Kylian Mbappé, lui, est revenu rapidement à l'entraînement avec le PSG.

>> Kylian Mbappé a tellement traumatisé un joueur argentin qu'il a parlé de lui à son mariage, et pas pour l'insulter ! <<

Ce mercredi 28 décembre, 10 jours tout pile après la finale perdue, le joueur retrouvait Neymar (mais pas encore Messi puisqu'il est en vacances) pour un match de Ligue 1 opposant le PSG à Strasbourg qui s'est soldé par une victoire du club parisien. Et évidemment, le coéquipier d'Antoine Griezmann, Olivier Giroud et les autres n'a pas pu échapper à une question sur la Coupe du Monde et l'attitude des argentins.

"Il faut rester bon joueur"

Dans un premier temps, Kylian Mbappé a évoqué sa relation avec Lionel Messi. Alors que certaines rumeurs laissent entendre que le joueur originaire de Bondy ne voudrait plus fréquenter son ex-adversaire en Coupe du Monde, il a balayé les rumeurs. "J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j'ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur." a-t-il d'abord expliqué à la presse après le match.

Son tacle classe mais cinglant contre les argentins

Mais l'attaquant a aussi répondu aux célébrations et provocations des autres joueurs. Et il est resté classe, lui ! "Les célébrations, ce n'est pas mon problème." a-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter : "Il ne faut pas perdre d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour le club.". C'est dit !