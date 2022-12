"Merci pour le pire son de 2022" : Vegedream dévoile son titre Merci les Bleus, il n'aurait peut-être pas dû

Il y a déjà 10 jours, on avait tous le coeur brisé suite à la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar face à l'Argentine. Personne n'a vraiment tourné la page depuis, et encore moins à cause des provocations honteuses des joueurs argentins comme le gardien Emiliano Martinez. S'il y a bien une personne qui avait la haine suite à la défaite, c'est Vegedream.

Auteur du hit de l'été 2018 avec Ramenez la coupe à la maison suite à la victoire des Bleus, le chanteur avait évidemment préparé un nouvel hymne pour faire danser tous les joueurs et les supporters. Même malgré la défaite, il avait annoncé qu'il sortirait bien son titre, Merci les Bleus dont quelques extraits avaient été dévoilés sur les réseaux.

Merci les Bleus est arrivé, on n'était pas prêts

Le son dans son intégralité a été dévoilé ce mercredi 28 décembre 2022 et franchement, on était tout sauf prêts à écouter ça ! Avec ses paroles profondes ("Merci à Konaté / Mignon garçon bien affuté" ou bien "Kyky la légende, la tour de contrôle, Kylian Mbappé") ainsi que le son et les choeurs PAS DU TOUT copiés sur Ramenez la coupe à la maison, Vegedream a tout donné pour ce titre, à écouter en intégralité ci-dessous. Vous ne serez plus jamais la même personne !