Kylian Mbappé a tellement traumatisé un joueur argentin qu'il a parlé de lui à son mariage, et pas pour l'insulter !

Malgré la défaite des Bleus face a l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé a marqué les esprits. Il a fini meilleur buteur du tournoi et a réalisé la performance exceptionnelle de mettre 3 buts (plus un penalty pendant la séance de tirs au but) lors de ce match. La masterclasse du génie Français a visiblement laissé des traces dans l'esprit des supporters Argentins. Il a d'ailleurs été la cible d'insultes racistes lors des célébrations à Buenos Aires.

"Ils viennent d'insulter Mbappé en direct et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'insultes contre Kylian Mbappé, et notamment des insultes racistes. On en entend énormément depuis le début du défilé", a rapporté la journaliste Marie Gentric a l'occasion d'un duplex mouvementé en Argentine pour BFM TV.

Kylian Mbappé a traumatisé les Argentins

Mais le joueur de PSG, qui a déjà repris l'entraînement avec son club et qui devrait même jouer ce mercredi 28 décembre face à Strasbourg, a également été victime des moqueries du gardien Argentin Emiliano Martinez. Ce dernier, déjà auteur d'un chant ridicule, s'est également affiché avec un bébé en plastique portant un masque d'Mbappé.

Visiblement, le gardien, qui a encore provoqué les Français récemment, n'est pas le seul à avoir été traumatisé par Kylian Mbappé. En effet, le défenseur Nicolas Tagliafico a fait une drôle de révélation lors de son mariage. Alors qu'il s'est uni avec sa compagne Carolina Calvagni ce mardi 27 décembre 2022, le média Clarin révèle qu'il aurait déclaré durant la cérémonie : "La nervosité était à égalité sur le marquage sur Mbappé qu'au moment de la cérémonie. Je ne me rends toujours pas compte que nous sommes champions du monde, avec le temps je vais me rendre compte".

Après avoir traumatisé les Argentins, on espère que Kylian Mbappé continuera d'effrayer les défenses adverses en Ligue des Champions, mais cette fois, en ramenant le trophée au bout !