Euro 2020 : coup dur pour les Bleus, un joueur doit quitter l'équipe définitivement

L'Equipe de France perd un joueur

La fameuse "chatte à DD" a-t-elle disparu ? Doit-on réellement craindre de voir l'Euro 2020 glisser entre les doigts de l'Equipe de France ? Il est bien évidemment trop tôt pour s'inquiéter, mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent depuis quelques jours.

Ainsi, après l'horrible match nul face à la Hongrie (1-1) ce samedi 19 juin 2021, qui n'a pas permis à la France de prématurément valider sa place en 8ème de finale, et alors que Karim Benzema - pourtant choisi pour prendre la place d'Olivier Giroud, est encore incapable de marquer un but, l'Equipe de France vient cette fois-ci de perdre l'un de ses joueurs les plus talentueux.

Ousmane Dembélé déclare forfait

La nouvelle a été officialisée par la FFF ce lundi 21 juin 2021, Ousmane Dembélé - qui s'était blessé ce week-end face aux Hongrois, n'est plus en mesure de poursuivre la compétition et doit donc déclarer forfait. Selon les premières informations, l'attaquant des Bleus a en effet été touché au tendon d'un genou, et possiblement à la cuisse, ce qui le contraint à s'éloigner des terrains pendant près de 3 semaines, minimum. Une indisponibilité de courte durée, mais néanmoins trop longue pour espérer rejouer avec les Bleus, même en cas de qualification pour la finale.

Une véritable déception pour le joueur du FC Barcelone et grand pote d'Antoine Griezmann, qui semblait avoir réussi à mettre ses pépins physiques de côté ces derniers mois, d'autant plus que son départ du groupe va s'effectuer sans ménagement. Et pour cause, il quittera Budapest dès aujourd'hui afin de se faire soigner ailleurs, loin de la bulle sanitaire dans laquelle est coincée l'Equipe de France pour éviter le moindre cas de Covid-19.