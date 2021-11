Tiffany et Raphaël Pépin séparés : elle confirme enfin la rupture mais dément les tromperies

A l'écran, Raphaël Pépin et Tiffany vivent le grand amour dans La Bataille Des Couples 3, diffusée en ce moment même sur TFX. C'est en 2019, sur le tournage des Anges 11, que les deux amoureux se rencontrent et flashent l'un pour l'autre. Mais voilà, depuis quelques semaines, les fans s'inquiètent. Des rumeurs de rupture après une tromperie de la part de Raphaël commencent à voir le jour. Mais que ce soit du côté de l'ex-aventurière de Koh Lanta ou du candidat de télé-réalité, aucun des deux ne prend la parole pour s'exprimer.

De nombreux indices laissent croire que le couple s'est bel et bien séparé. Les amoureux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux et dans leurs stories respectives, ils ne se montrent plus du tout ensemble. Les fans, qui commençaient à perdre patience face au silence des deux candidats, ont enfin pu avoir des explications puisque Tiffany à enfin pris la parole sur ses réseaux sociaux.

"Nos chemins se séparent après trois ans de vie commune"

C'est ce jeudi 25 novembre que Tiffany a enfin confirmé à ses followers qu'avec Raphaël Pépin, c'était bel et bien terminé. En story, elle explique : "Je savais que j'allais recevoir un tas de questions là-dessus et c'est normal puisqu'on n'a pas parlé depuis des semaines. Donc je pense qu'il est temps de vous dire les choses clairement", a donc tout d'abord confié la jeune femme. Et de poursuivre : "Je vais le dire une fois pour toutes : Raph et moi on est bien séparés, et depuis plusieurs semaines maintenant. Les raisons de la rupture ne vous inquiétez pas, rien de grave. Rien de tout ce qu'on peut entendre. Pas de tromperies, tout ça. On a nos raisons. Nos chemins se séparent après trois ans de vie commune et c'est la vie. Chacun avance de son côté. Je pense que c'était la meilleure des décisions à prendre, pour lui comme pour moi. Je vous demande de respecter ce choix."