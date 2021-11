Raphaël Pépin et Tiffany : rupture après une tromperie ? La nouvelle rumeur qui grossit

A l'écran, Raphaël Pépin et Tiffany vivent le grand amour dans La Bataille Des Couples 3, diffusée en ce moment même sur TFX. C'est en 2019, sur le tournage des Anges 11, que les deux amoureux se rencontrent et flashent l'un pour l'autre. Très vite, tout colle entre eux et le candidat de télé-réalité présente même l'ex-aventurière à son père. Malgré une première rupture en 2020, ils se laissent une seconde chance et se remettent ensemble quelques mois plus tard. Depuis, c'est l'amour fou. Mais il semblerait que le couple traverse de nouveau une très mauvaise passe et la rumeur d'une nouvelle rupture fuite.

Plusieurs indices confirment leur rupture

Raphaël Pépin a bien tenté de faire taire ces bruits lors d'un live le 11 novembre dernier sur Instagram en compagnie de Shanna Kress et Jonathan Matijas en s'exclamant : "Laisse-les poser des questions, ça leur fait du bien. Ne vous inquiétez pas, tout se passe très bien. Tout va bien." Pourtant, tout porte à croire que les amoureux sont bel et bien séparés. En effet, les photos de couple ont (presque) toutes été supprimées de leurs comptes Instagram. Tiffany en a gardé une seule datant du 2 avril 2019 sur laquelle on reconnaît à peine Raphaël. Mais ce n'est pas tout. Les deux candidats ne se suivent plus sur les réseaux sociaux...

Une tromperie dans l'air ?

La blogueuse ShayaraTV, souvent bien renseignée, a dévoilé sur son compte Instagram que Raphaël Pépin et Tiffany étaient bel et bien séparés. D'après les indiscrétions de la blogueuse, l'ex petit ami de Coralie Porrovecchio serait responsable de la rupture : "Tiffany & Raphaël sont séparés. Raphaël serait, d'après mes informations, le fautif et celui qui a entraîné la rupture. Une tromperie ? Peut-être. En tout cas, ils sont bel et bien séparés et ça depuis quelques semaines."

Des propos qui n'ont été ni confirmés ni démentis par les deux candidats qui restent très silencieux. Qui des deux brisera le silence en premier ?