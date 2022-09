"Qui est Jazz ?" : humiliée par DJ Snake, l'influenceuse se venge en balançant leurs échanges en DM

Et la candidate de télé-réalité qui est dans La Bataille des Clans avec son mari Laurent Correia face aux Guedj a aussi indiqué avoir un ami en commun avec la star de la chanson, un certain Nassim. "Pourquoi vouloir m'humilier alors que je t'ai juste toujours remercié, car grâce à toi et Nassim, j'avais eu un compte certifié Snap" a-t-elle écrit, "Pourquoi dire que tu ne sais pas qui je suis sur Twitter alors que nous avons déjà échangé sur Insta ? On ne se connait pas intimement du tout, juste via les réseaux et notre ami en commun Nassim qui, oui, t'avait demandé cette faveur pour moi ! Je me suis juste toujours montrée reconnaissante que c'était grâce à toi !! @djsnake".