Jazz et la JLC Family ont leur étoile sur Hollywood Boulevard ! Gros chèque ou gros fake ?

Jazz et Laurent Correia découvrent leur étoile sur le Walk of Fame

Jazz et Laurent Correia sont actuellement dans les épisodes de La Bataille des clans contre la famille Guedj, mais aussi dans la saison 6 de la JLC Family sur TFX. Et avant de partir de Los Angeles, en Californie, ils ont eu droit à des surprises de la part de Fabrice. Les parents de Chelsea, Cayden et London ont pu voir une énorme photo de Jazz lors de son shooting avec la marque Heroes Motors, affichée en XXL sur Hollywood Boulevard.

Et ils ont aussi trouvé, choqués, une étoile au nom de la JLC Family sur le Walk of Fame ! Pour rappel, ce sont les stars mondiales comme Vin Diesel, Tom Cruise, Michael Jackson ou encore Walt Disney qui ont leurs noms gravés au sol de la célèbre avenue. "C'est un truc de ouf ! SisiK, mon gars, regarde, on a notre étoile ! On l'a fait ! Incroyable !" s'est exclamée Jazz, qui est ennemie avec Maeva et Nabilla. "C'est dingue, c'est irréaliste ! Comme quoi, les États-Unis, ça nous réussit" a ajouté Laurent, avant que l'influenceuse précise : "Il manque plus que l'Oscar" !