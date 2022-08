Jazz et Laurent Correia en guerre avec Kévin Guedj et Carla Moreau ? "Avec elle, je ne matche pas" (Interview)

La JLC Family, ensemble c'est tout, l'émission qui suit le quotidien de Laurent et Jazz Correia, est actuellement disponible sur MyTF1 Max et sera diffusée à partir du lundi 15 juillet 2022 sur TFX. Dans cette saison, la JLC Family met le cap sur Los Angeles. "C'est la ville de rêve. Il y a des choses là-bas pour nous", nous révèlent ceux qui auraient pris la décision de quitter Dubaï.

"Arrête de tomber enceinte s'il te plaît !"

Interrogés sur un autre projet - celui de fonder une famille nombreuse et de faire un nouvel enfant - les deux parents ne sont d'accord. "Moi j'en veux 4, 5, etc..." s'exclame Jazz, alors que son chéri semble beaucoup moins emballé : "J'en ai déjà trois ! Pour moi, elle est déjà hyper nombreuse la famille. On compte adopter un enfant, ça fait quatre. J'ai déjà changé de voiture, je n'ai pas envie de prendre un bus après ça, c'est pas possible. Next les enfants ! Arrête de tomber enceinte s'il te plaît !" s'amuse celui qui a été accusé d'arnaque sur un projet de NFT.

"Carla, je ne matche pas"

Les parents de Chelsea, Cayden et London seront aussi bientôt à l'affiche de La Bataille des Clans, une émission de télé-réalité dans laquelle ils sont en compétition face à Kevin Guedj, Carla Moreau et leurs amis. L'occasion d'en savoir plus sur l'entente des deux familles.

"Soyons honnêtes, si on parle de Ruby, je matche à 200 %. J'adore ce bébé, je la trouve trop belle depuis le jour où elle est née. Vraiment c'est une gamine merveilleuse. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, elle est trop mignonne. Maintenant, si on parle de Carla, je ne matche pas. Et si on parle de Kévin, je suis mitigée" explique Jazz.

Ça promet... On a déjà hâte de découvrir les épisode !

Propos recueillis par Mathis Ferrut. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.