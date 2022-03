La Mif vs la JLC Family : une nouvelle télé-réalité en préparation ? Les premières infos fuitent

Après Les Marseillais vs le Reste du Monde sur W9, une nouvelle télé-réalité de compétition serait en préparation, cette fois sur TFX. En effet, ce lundi 21 mars 2022, les couples Carla Moreau et Kévin Guedj et Jazz et Laurent Correia se sont provoqués sur leurs réseaux sociaux. "La JLC, vous êtes prêts ? Il est temps de passer aux choses sérieuses. Tic tac" ont écrit les jeunes mariés Guedj, dont les noces sont disponibles sur My TF1 Max. "Oh oui, préparez-vous car la grande bataille va enfin arriver !!! JLC vs Guedj" ont répondu les membres de la JLC Family.

Une nouvelle télé-réalité ?

Le Blogueur Wassim TV a donné plus d'informations sur ce nouveau programme en préparation. "Bientôt aura lieu le tournage d'une nouvelle télé-réalité d'affrontement entre deux clans : la JLC Family et la Mif de Carla et Kévin" annonce-t-il avant de dévoiler une partie du casting : "Pour La Mif : Carla, Kévin et l'équipe de La Mif comme Maissane, Guirado, Allan, Alex Giudi etc... Pour la JLC : Jazz, Laurent et leurs équipes".