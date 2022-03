La Villa des coeurs brisés 7 : découvrez les problématiques des candidats

Au début du mois de février 2022, on a appris que le tournage de La Villa des coeurs brisés 7 venait de débuter. Depuis, les blogueurs ont dévoilé beaucoup d'infos sur cette nouvelle saison : candidats présents en ligne de départ, participant déjà en couple à l'extérieur, prétendant violant... Plus récemment, on a appris qu'une mère et sa fille vues dans Mariés au premier regard ont rejoint l'aventure en cours. Ce mardi 8 mars 2022, TFX a annoncé officiellement la date de diffusion des premiers épisodes : dès le lundi 28 mars à 18h. La chaine a également présenté les 14 candidats qui ont commencé l'aventure et les a classés en deux groupes : les coeurs brisés et les séducteurs.

Le casting complet et les problématiques

Du côté des coeurs brisés, on retrouvera Emma des Vacances des Anges 4, célibataire depuis 322 jours, et sa problématique "L'amour n'existe pas". Anissa de 10 couples parfaits 5, célibataire depuis 81 jours, "Je n'ai jamais été aimée". Joezi, célibataire depuis 99 jours, "Je suis bloqué en amour". Nicolas des Marseillais aux Caraïbes, célibataire depuis 765 jours, "Je fuis l'amour". Yannick de Mariés au premier regard 5, célibataire depuis 204 jours, "J'ai peur de l'échec". Camille Froment de Mamans et célèbres, célibataire depuis 45 jours, "Je suis détruite". Et Carla Talon de 10 couples parfaits 4, célibataire depuis 311 jours, "J'ai peur de moi-même".

Du côté des séducteurs et séductrices : Lena des Princes de l'amour 9, Giovanni et Charlotte de 10 couples parfaits 5, Flo des Marseillais à Dubaï et les trois anonymes Belle, Elyza et Julien.

Les nouveautés

Outre le fait qu'il y ait deux catégories de candidats, cette saison 7 nous réserve aussi d'autres surprises ! Cette année, la love coach Lucie Mariotti sera accompagnée de sa "Love team", composée du couple modèle Jesta et Benoit, devenus parents de deux enfants depuis leur rencontre dans Koh Lanta, et de Stéphanie Clerbois, ancienne participante de l'émission. Ils viendront partager leur expérience et auront pour mission d'accompagner les candidats par leur expertise en séduction et en histoires d'amour.

Autre nouveauté : le "Feu de la Vérité", lors duquel des vidéos, messages et confidences secrètes seront dévoilés pour mettre à mal les candidats pas sincères. Un beau programme qui donne l'eau à la bouche... Vivement le 28 mars !