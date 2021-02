Jesta (Mamans & Célèbres) et Benoît parents : le couple annonce la naissance de son deuxième enfant

Benoît Assadi, un papa comblé

De son côté, Benoît Assadi n'a pas caché sa joie d'être à nouveau papa. Après avoir tenu à rendre hommage à sa compagne, "Tout le monde va bien, Merci à Jesta qui à été incroyable et que j'aime plus que tout, il et elle sont en bonne santé !" et à remercier l'équipe médicale, "Merci à tout le personnel de l'hôpital vous avez fait en sorte que ce 11 fevrier soit remplit d'amour et de bonheur", le gagnant de Koh Lanta, l'île au trésor a révélé une drôle d'anecdote.

Oui, si le nouveau né se prénomme donc Adriann, celui-ci aurait pu se voir attribuer d'autres noms très spéciaux, "J'avais proposé Benoit Jr, Zinedine, Gimli, Serverus, Maximus, C-3PO même Luffy mais c'est finalement le prénom Adriann que nous avons décidé d'attribuer à cette petite merveille". Un petit Luffy, roi des Pirates, pour des parents habitués aux aventures sur des îles, ça aurait pourtant fait sens !