La Villa des coeurs brisés 7 : le casting de la ligne de départ et de premières images fuitent !

La villa des coeurs brisés 7 c'est parti ! Le tournage de cette septième saison vient tout juste de débuter, et pourtant de nombreuses informations ont déjà fuité ! Après le Mexique et la Corse, la production et les candidats reprennent leurs quartiers en République Dominicaine. Les coeurs brisés ont posé leurs valises dans la même villa que Jazz Correia, Anais Camizulli, Martika Caringella et tous les anciens candidats de la saison 2. Si de nombreuses rumeurs concernant le casting sont sorties ces derniers temps, des premières images, diffusées ce week-end sur les réseaux sociaux, on permis de les confirmer... Ou pas ! Le compte Instagram spécialiste de la télé-réalité, Shayara TV, a d'ailleurs dévoilé une bonne partie de la ligne départ.

La ligne de départ dévoilée