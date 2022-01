Camille Froment revient sur sa rupture avec Dadinho et les rumeurs de violences conjugales

Le 28 décembre dernier, Camille Froment a annoncé officiellement sa rupture avec le rappeur Dadinho. "Non. J'ai eu cette question 10 000 fois... Non et pour l'instant au vu de la situation je préfère ne pas en parler", avait alors répondu la candidate de Mamans et célèbres en story Instagram lorsqu'un de ses abonnés lui demandait si elle était encore avec le père de sa fille Zélyana, née en février 2021. Mais ce mardi 18 janvier, l'ancienne Marseillaise a changé d'avis et est revenue plus longuement sur cette séparation dans l'émission Youtube La bande à Nabilflix.