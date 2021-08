Camille Froment et Dadinho de nouveau en couple et de retour à la télé : elle confirme

Camille Froment de nouveau en couple avec Dadinho et de retour dans Mamans et célèbres ?

Camille Froment que vous avez pu voir dans Les Marseillais Australia, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 3 ou encore Les Marseillais VS Le Reste du Monde 4 sur W9, ne serait plus célibataire. Camille Froment serait de nouveau en couple avec Dadinho, le père de son enfant, une fille prénommée Zélyana. Les parents se sont séparés plusieurs fois avant de se remettre en couple. Ils s'étaient de nouveau quittés récemment mais seraient une nouvelle fois ensemble.

C'est le blogueur Aqababe qui a expliqué dans sa story Instagram que Camille Froment et Dadinho seraient "plus heureux que jamais". L'ex candidate de télé-réalité qui était aussi dans Moundir et les Apprentis Aventuriers 3, Les Princes et les Princesses de l'Amour 2 et avait été évincée des Marseillais aux Caraïbes devrait aussi revenir à la télévision. Aqababe a en effet révélé dans une autre story que l'influenceuse sera de retour dans Mamans et célèbres sur TFX.

Camille Froment confirme que "tout est rentré dans l'ordre" avec son chéri et qu'elle sera bientôt de retour à la télé

Dans sa story Instagram, Camille Froment a confirmé l'info d'Aqababe. Elle serait bien de nouveau avec son chéri Dadinho, le père de son bébé. Quand un(e) internaute lui a demandé "Tu arrives à gérer ta vie de couple et ton rôle de maman ou c'est compliqué ?", elle a d'abord répondu : "J'arrive même à gérer ma vie de femme. Organisation et je vous avoue que j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'aide".