Les Marseillais aux Caraïbes : Camille Froment évincée du casting, elle dévoile pourquoi

"Je devais partir"

Après avoir disparu des Marseillais pour participer aux Princes et les princesses de l'amour 2, Camille Froment a retrouvé ses fratés dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4. Une aventure qui a été pas mal mouvementée pour elle entre ses retrouvailles avec son ex Jonathan Matijas, ses relations express avec Julien Guirado et Anthony Alcaraz et sa dispute avec Maëva Ghennam, avec qui elle est toujours en froid aujourd'hui. Camille a d'ailleurs failli avoir l'opportunité de s'expliquer avec son ancienne pote, mais ça ne s'est pas fait.

Eh oui, comme le révèle l'ex de Benjamin Samat en interview avec VDBUZZ, il était prévu qu'elle participe aux Marseillais aux Caraïbes sur W9 : "J'aurais aimé la faire c'est sûr, mais sans regret ! Je devais partir, mais le fait que ça a été rapporté que j'étais en couple, ça n'a pas plu. La vérité, je ne sais pas trop. J'ai entendu plusieurs sons de cloche, un coup c'est une histoire de couple, un coup c'est une histoire d'agence ou de je ne sais pas quoi... En tout cas, je devais partir."

Camille Froment se confie sur son couple

En parlant de couple, Camille Froment sort avec le rappeur Dadinho Leybou depuis l'été 2019 : "Quand je l'ai vu... je ne sais pas comment expliquer, il y a eu ce petit truc. On a eu un très bon feeling et depuis, on ne s'est jamais séparés (...) C'est quelqu'un de tellement drôle", a-t-elle confié avant d'avouer qu'elle habite avec son copain et qu'elle serait prête à participer à une émission de télé-réalité avec lui.