Camille Froment enceinte : va-t-elle dévoiler le visage de sa fille ? Elle répond

"Je ne pense pas la cacher éternellement"

Quoiqu'il arrive, 2021 sera une bonne année pour Camille Froment ! Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle va donner naissance à son premier enfant, qui sera une petite fille, comme elle l'a annoncé en novembre 2020.

De leur côté, ses abonnés sont nombreux à se demander si l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 dévoilera le visage de son bébé sur ses réseaux sociaux ou dans l'émission Mamans et célèbres (avec Julia Paredes, Jesta, Hillary, Martika Caringella...) sur TFX, où l'on va découvrir la fin de sa grossesse.

La réponse ? Camille Froment, qui s'est réconciliée avec Maeva Ghennam, l'a donnée lors d'une interview avec Melty : "Je pense qu'au début, je ne vais pas forcément la montrer. Mais je ne pense pas la cacher éternellement. Je partage tout et je préfère que ça soit moi qui la montre plutôt que ça soit une photo volée ou autre." Normal !

Camille Froment toujours en couple avec Dadinho Leybou ?

Certains internautes se demandent aussi si l'influenceuse est toujours en couple avec le père de sa baby girl, Dadinho Leybou. Alors, après une première rupture, ils se sont remis en couple, mais ils semblent aujourd'hui de nouveau séparés. Camille Froment a semé le doute avec des messages intrigants postés sur Snapchat : "J'ai mal à la vie, mal au coeur, mais je me relèverai, ça c'est sur. (...) Je n'arrive pas à y croire, à réaliser qu'on peut être aussi méchant et pourri de l'intérieur. Être aussi faux, mentir autant et se jouer autant de quelqu'un (...) J'ai hâte de connaître le réel amour inconditionnel, celui qui ne faillira jamais."