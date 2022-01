Dadinho jugé en comparution immédiate pour violences conjugales : Camille Froment se dit "soulagée"

Puis, le blogueur avait dévoilé que "l'ex-compagnon de Camille Froment est actuellement en mandat de dépôt sur Marseille dans l'attente de son jugement pour violences conjugales. Ce n'était pas la première fois que le rappeur lui levait la main dessus. Ils avaient une relation en dents de scie, mélangeant l'amour et l'excès de violence ! Courage à Camille d'avoir osé agir. Agissez, stop aux féminicides".

Camille Froment avait réagi : "J'ai encore du mal à mettre des mots sur ce qu'il s'est passé"

Suites aux accusations de violences conjugales contre son ex Dadinho, Camille Froment avait réagi en story Instagram. Mais celle que vous pouvez suivre dans Mamans & Célèbres et qui avait participé aux Marseillais Australia, à Moundir et les Apprentis Aventuriers 3 ou encore aux Princes de l'amour 6 (Les Princes et les Princesses de l'Amour 2) n'avait pas donné de précisions.

"Je ne peux pas tout stopper du jour au lendemain mais je ne peux pas faire non plus comme si de rien n'était parce que c'est très compliqué. C'est une très mauvaise période de ma vie on va dire. Mais voilà, comme vous le voyez, j'ai mon petit rayon de soleil avec moi, donc c'est plus facile. Heureusement qu'elle est là, elle m'apporte beaucoup" avait-elle expliqué en restant vague, "Vous me posez tous cette question, vous êtes des amours. Écoutez, je vais être honnête, c'est compliqué, c'est dur, mais je suis tellement bien entourée que j'arrive à sourire et à penser à autre chose".