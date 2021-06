Camille (Mamans & Célèbres) et Dadinho testent leur couple avec notre interro surprise (Itw)

En février 2020, Camille Froment est devenue l'heureuse maman d'une petite fille que Dadinho et elle ont choisi d'appeler Zélyana. Les téléspectateurs peuvent suivre le quotidien des jeunes parents dans Mamans & Célèbres sur TFX, mais en parallèle de l'émission, Dadinho Leybou gère aussi sa carrière de rappeur. Il a d'ailleurs sorti son nouvel album "Omerta" sur lequel il a collaboré avec Ninho, Leto, Elams et Gazo. Pour la promo de l'opus, PRBK a eu l'occasion de rencontrer l'ex-candidate des Marseillais et son chéri.

L'interview de Camille Froment et Dadinho

On leur a proposé notre interview spéciale, l'interro surprise, afin de voir s'ils se connaissent vraiment bien. Pire galère avec leur fille Zélyana, premier métier, plus gros défaut, date de naissance, plaisir coupable... Dadinho et Camille Froment se sont parfaitement prêtés au jeu.

On a même eu le droit à une confidence assez fun : le rappeur était fan d'Alizée quand il était petit. Surtout de la chanson Moi... Lolita ! La jeune maman, elle, était plutôt en admiration devant le groupe Tokio Hotel. Deux salles, deux ambiances 😂 On te laisse découvrir le résultat en intégralité, et le nombre de points remportés, dans notre diaporama !

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.