La Villa des coeurs brisés 7 : date du tournage, casting... Les premières infos fuitent

Eva Ducci et Vivian Grimigni, Barbara Morel et Antonin Portal, Mélanight et Romain Benn, Dylan Thiry et Mélanie Orlenko... La saison 6 de La Villa des coeurs brisés a formé de nombreux couples ! Est-ce que ce sera aussi le cas pour La Villa des coeurs brisés 7 ? Une nouvelle saison fera son apparition sur TFX en 2022 et on a hâte de savoir qui seront les prochains ! En attendant, des premières informations sur le casting, la villa et la date de début du tournage ont fuité.

Shayara TV dévoile des premières infos sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 7.