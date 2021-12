La Villa des Coeurs Brisés 7 : 4 influenceurs au casting ? Deux d'entre eux réagissent

Eva Ducci en interview pour La villa des coeurs brisés 6 : des influenceurs au casting de la saison 7 ?

Après la saison 6 avec Eva Ducci et Vivian Grimigni, Mélanight et Romain Benn ou encore Barbara et Antonin, qui seront les candidats de La Villa des Coeurs Brisés 7 ? La date de diffusion sur TFX n'est pas fixée et pour cause : le tournage ne devrait débuter qu'en 2022. Les premières rumeurs sur le casting commencent à arriver... et la chaîne aurait recruté quatre influenceurs.

Les loseurs de l'amour seront bientôt de retour sur TFX dans La Villa des Coeurs Brisés 7. Selon les informations d'Aqababe, le tournage de la saison 7 de l'émission débutera en février prochain, au Mexique. Encore une fois, des stars de télé-réalité viendront y régler leurs problèmes de coeur grâce à Lucie Mariotti. Le casting n'a pas encore été dévoilé mais les premiers noms commencent à arriver. Parmi eux, on pourrait retrouver Julien Bert, Mélanight qui s'est récemment séparée de Romain Benn, Raphaël Pépin qui a été accusé d'avoir organisé une fausse rupture avec Tiffany pour participer à l'émission ou encore Feliccia, qui est séparée de Mujdat. Mais ce n'est pas tout... Des influenceurs au casting de La Villa des Coeurs Brisés 7 ? Selon Scandale.tv sur Instagram, la production aurait aussi misé sur quatre influenceurs pour rejoindre le casting de La Villa des Coeurs Brisés 7. Il s'agirait de toomuchlucile2 (22 000 abonnés sur TikTok, 86 000 abonnés sur Instagram), maadi.skl (2000 abonnés sur Instagram), Rafael Caplan alias raf_cpl (463 000 abonnés sur Instagram) et callmezoooz (36 000 abonnés sur TikTok et 5000 abonnés sur Instagram). Découvrez leurs photos :

Dans sa story, Scandale.tv dévoile même les problématiques de chacun à savoir : "Je suis traumatisée de l'amour" pour Toomuchlucile2, "Je détruis volontairement toutes mes relations" pour Maadi.skl, "Je suis détruit / ma dernière relation m'a anéanti" pour @raf.cpl et "J'ai une peur bleue de l'abandon" pour Callmezoooz. Deux d'entre eux ont démenti Une info à prendre avec de grosses pincettes et pour cause : deux influenceurs ont déjà démenti leur participation sur Instagram : Callmezooz et Maadi.skl ont indiqué qu'ils ne seraient pas dans l'émission. "Vraiment pas, j'ai refusé. Jamais de la vie je ferais de la télé réalité. En plus j'ai absolument pas le coeur brisé" précise la jeune femme sur son compte.

La villa des coeurs brisés 7 : ils ont démenti leur participation

La villa des coeurs brisés 7 : ils ont démenti leur participation