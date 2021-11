Mélanight trompée par Romain ? Elle annonce officiellement leur rupture

Melanight et Romain Benn : tue-l'amour, première fois, fantasme... le couple se connait-il vraiment ? (Interview) Elle tacle les candidats de télé-réalité et annonce sa rupture.

Melanight et Romain (La Bataille des couples 3) sont en train de passer une sale période. Si le couple s'était séparé avant le début du tournage de la Villa Des Coeurs Brisés, les amoureux avaient ensuite décidé de se remettre ensemble dans l'émission et de se laisser une seconde chance. Après des jours de silence et de nombreuses rumeurs concernant une ultime rupture, Melanight prend la parole sur les réseaux sociaux et semble tacler Romain. Auariat-elle été trompée ?

Melanight annonce sa rupture en story Instagram